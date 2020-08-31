"بحبك وبرتاحلك" لـ أنغام تتجاوز مليون مشاهدة عبر "اليوتيوب"

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حققت أغنية "بحبك وبرتاحلك" للفنانة أنغام نجاحًا كبيرًا حيث بلغ عدد مشاهدتها مليون و96 ألف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".



أغنية "بحبك وبرتاحلك" من كلمات صابر كمال، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع الموسيقى تميم.



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة أنغام هو ألبومها "حالة خاصة جدا"، واحتوى الألبوم على 14 أغنية، منهم "هتقول لربنا إيه"، "حبايبنا"، "حالة خاصة جدًا"، "على حسك فى أيامي"، "ولا دبلت"، "مطمنة"، "ياريتك فاهمنى".