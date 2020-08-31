رغم قرار الليجا.. ميسي يُواصل عصيان برشلونة

مازال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني، مصمم على الرحيل بشكل مجاني عن البلوغرانا، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.









وكان النجم الأرجنتيني قد أعلن ان لدية بند في عقده مع برشلونة يسمح له، بالرحيل في نهاية الموسم الجاري، وهو ما تم نفية من قبل إدارة برشلونة، قبل أن يأتي بيان الليجا الإسبانية بتأييد قرار النادي الكتالوني.









ولم يعرقل بيان الليغا امال النجم الأرجنتيني في الخروج بشكل مجاني من برشلونة، حيث أكد الصحفي الموثوق ‏مارسيلو بيشلر أن ميسي مازال مُصر على فسخ تعاقده مع برشلونة الفترة المقبلة.









حيث قال بيشلر " بيان الليغا لن يؤثر على ميسي ، في حال استمرار الخلاف بينه وبين بارتوميو فسيكون الفاصل بين الاثنين محكمة الـTAS والـFIFA والقرار النهائي لهم ".













ومن المقرر أن يقحم برشلونة المحكمة الرياضية طرف في النزاع مع ميسي الفترة المقبلة، بعد أن تغيب اللاعب الأرجنتيني عن فحوصات فريقة اليوم استعدادا لخوض التدريبات الجماعية غدٍ الاثنين.









يذكر أن خورخي ميسي قد أكد أن لدية رغبة في الاجتماع مع جوزيب ماريا بارتوميو رئيس النادي الكتالوني من أجل رحيل موكله بشكل ودي عن النادي في الفترة المقبلة.