هشام جمال يُهنئ ليلى أحمد زاهر بعيد ميلادها

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 09:36 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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حرص المنتج هشام جمال على تهنئة الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر بعيد ميلادها،وذلك من خلال حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر هشام جمال صورة جمعته بالفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، وعلق عليها قائلاً:"عيد ميلاد سعيد الجميلة الموهوبة".

وفي سياق آخر، شاركت ليلى زاهر في السباق الرمضاني الماضي في مسلسل"الفتوة"، وهو بطولة ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، أحمد خالد صالح، مي عمر، رياض الخولي، أحمد خليل، وهو من تأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنباوي.

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