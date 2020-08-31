الزمالك يوافق على شرط فرجاني ساسي من أجل التجديد

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 09:32 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements
وعد مسؤولو نادي الزمالك، النجم التونسي فرجاني ساسي، لاعب خط وسط الفريق الاول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، الموافقة على احترافه حال تلقيه عرض جيد خلال الفترة المقبلة.


جاء قرار مسؤولي الزمالك، من اجل موافقة ساسي على تجديد عقده والبقاء مع الفريق، لانه حد الركائز الاساسية في تشكيل القلعة البيضاء.


ويتحرك الزمالك بقوة لى تجديد عقد فرجاني ساسي، والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لاي نادي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.


ويرغب الدولي التونسي في الاحتراف، في حال تلقيه عرضًا مغريًا، وهو ما وافق عليه الزمالك باحترافه وتجديد التعاقد معه.


وكانت هناك العديد من الشائعات خلال الفترة الماضية، عن مفاوضات بيراميدز والاهلي مع فرجاني ساسي، من اجل التوقيع للانتقال الى احد الناديين بعد انتهاء عقده مع الزمالك، خلال الفترة المقبلة.

أخبار تهمك

برشلونة يخصم 110 آلاف يورو من ميسي

منذ أقل من ساعتين

بعد تسريبه.. تعرف على عقد ميسي مع برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

حقيقة هروب أليو ديانج من الأهلي

منذ ساعة و 19 دقيقة

بعد طرد وزير الشباب.. بلاغ للنائب العام ضد مرتضي منصور

منذ يوم

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

منذ حوالي 10 ساعات

الزمالك يوافق على شرط فرجاني ساسي من أجل التجديد

منذ أقل من ساعة

تصريح عاجل من مجلس الوزراء بشأن الطالب "بائع الفريسكا" (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

رغم قرار الليجا.. ميسي يُواصل عصيان برشلونة

منذ 40 دقيقة

رئيس الزمالك يعلن حسم 5 صفقات

منذ أقل من ساعة

برشلونة يطرد طاقم المحامين بسبب ميسي

منذ ساعة و 24 دقيقة

هل وقع الأهلي في خطأ إداري أمام المصري ؟ لوائح الفيفا تجيب

منذ حوالي 7 ساعات

تشكيل ذهبي.. تعرف على تشكيل برشلونة تحت قيادة كومان الموسم المقبل

منذ حوالي 11 ساعة

سواريز ورونالدو يقودان هجوم يوفنتوس بأمر برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

تفاصيل صفقة القرن بين ميسي ومانشستر سيتي

منذ 37 دقيقة

أهالي قرية أحمد عطوان يكشفون مفاجأة عن الإخواني الهارب

منذ ساعة و نصف

كلوب: كريستيانو رونالدو أفضل من ميسي

منذ ساعة و 7 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:49 ص

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

أهالي قرية أحمد عطوان يكشفون مفاجأة عن الإخواني الهارب

08:52 ص

رئيس الزمالك يعلن حسم 5 صفقات

09:28 ص

تفاصيل صفقة القرن بين ميسي ومانشستر سيتي

09:47 ص

كلوب: كريستيانو رونالدو أفضل من ميسي

09:17 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب