الزمالك يوافق على شرط فرجاني ساسي من أجل التجديد

وعد مسؤولو نادي الزمالك، النجم التونسي فرجاني ساسي، لاعب خط وسط الفريق الاول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، الموافقة على احترافه حال تلقيه عرض جيد خلال الفترة المقبلة.









جاء قرار مسؤولي الزمالك، من اجل موافقة ساسي على تجديد عقده والبقاء مع الفريق، لانه حد الركائز الاساسية في تشكيل القلعة البيضاء.









ويتحرك الزمالك بقوة لى تجديد عقد فرجاني ساسي، والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لاي نادي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.









ويرغب الدولي التونسي في الاحتراف، في حال تلقيه عرضًا مغريًا، وهو ما وافق عليه الزمالك باحترافه وتجديد التعاقد معه.









وكانت هناك العديد من الشائعات خلال الفترة الماضية، عن مفاوضات بيراميدز والاهلي مع فرجاني ساسي، من اجل التوقيع للانتقال الى احد الناديين بعد انتهاء عقده مع الزمالك، خلال الفترة المقبلة.



