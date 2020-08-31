وزير الرياضة يتفقد نادي الصحفيين

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 09:30 ص
بوابة الفجر
الفجر
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قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صباح اليوم الاثنين بجولة تفقدية لنادي الصحفيين، وذلك للوقوف والاطلاع عن قرب على ما يحتاجه النادي من تطوير لكافة منشآته خلال الفترة القادمة. 

وخلال الجولة أكد الدكتور أشرف صبحي حرصه على أن تكون منشآت نادي الصحفيين على أعلى مستوى ليكون لائقًا بهم وبلقاءاتهم الفكرية والاجتماعية والرياضية أيضا.

كما وجه وزير الشباب والرياضة بإعداد تصور مناسب لمكونات النادي.

شملت جولة وزير الشباب والرياضة التفقدية لنادي الصحفيين الملاعب الرياضة، والمنشآت المقرر تطويرها ورفع كفاءتها. 

حضر الجولة التفقدية أحمد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، إيهاب الابياري مدير عام الاستثمار والتمويل بالوزارة، عزت إلياس المدير التنفيذي للنادي.

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