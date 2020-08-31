تفاصيل صفقة القرن بين ميسي ومانشستر سيتي

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 09:47 ص
ميسي
ميسي
وكالات
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تصدر ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الإسباني صفحات الصحف العالمية بشأن رحيله عن فريقه، والجهة المحتمل الرحيل إليها والأقرب إليها مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

 

وأخطر ميسي إدارة برشلونة بالرحيل عن الفريق هذا الصيف باستخدام بند في عقده يسمح له بالرحيل دون استخدام الشرط الجزائي في عقده، وهو ما ترفضه إدارة البارسا وتؤكد أن هذا البند انتهت صلاحيته شهر يونيو الماضي، مشيرة بأنها لن تقبل ببيع ميسي دون كسر قيمة الشرط الجزائي.

 

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن أن المفاوضات بالفعل جارية بين مانشستر سيتي وميسي مشيرة إلى أن الصفقة ستكلف خزائن النادي الإنجليزي نحو 750 مليون يورو.

 

وأضافت الصحيفة أن ميسي في حالة رحيله عن برشلونة، فسينتقل إلى مانشستر سيتي لمدة 5 سنوات، أول 3 سنوات سيلعب فيها لصفوف الفريق، على أن يلعب أخر موسمين في عقده المحتمل لنادي نيويورك سيتي الأمريكي.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن ميسي سيتقاضى راتبًا سنويًا في الخمس سنوات مع مانشستر سيتي يصل إلى 500 مليون يورو، فسيحصل اللاعب على راتب سنوي في أول 3 سنوات له مع النادي الإنجليزي يبلغ 100 مليون يورو دون احتساب قيمة الضرائب المفروض على اللاعب، ثم مبلغ 250 مليون يورو بعد سنته الثالثة كمكافأة له قبل انضمامه لنيويورك سيتي.

 

 

وأكدت الصحيفة أن نادي مانشستر سيتي سيحاول إنهاء صفقة التعاقد ميسي من برشلونة مقابل 250 مليون يورو.

 

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