الأرصاد: درجة الحرارة 37 لكن الرطوبة تجعلها 40 درجة (فيديو)

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 09:25 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تشهد ارتفاعا طفيفا مقارنة بالأيام الماضية، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الرطوبة والتي ستزيد من الشعور بارتفاع الحرارة.

وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين، إلى أن درجة الحرارة لا تزيد عن 37 درجة هذه الفترة، ولكن ارتفاع الرطوبة يعطي درجة حرارة محسوسة تصل إلى 40 درجة.

وأضاف مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن ارتفاع الرطوبة مستمر معنا الفترة المقبالة، ولكن سيكون هناك كتلة هوائية ستخفف مع حرارة الجو خاصة مع بداية فصل الخريف.

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الإثنين الموافق 31 أغسطس 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الإثنين نهارًا

شبورة مائية صباحًا، طقس حار على القاهرة والوجه البحري، وارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، والرياح معتدلة.

شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، والرياح معتدلة.

طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس.

طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الإثنين ليلًا

- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية.

- طقس لطيف على شمال الصعيد.

- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية

- شبورة مائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.

الوصف الفني لخرائط الطقس

- تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.


وكانت نصحت هيئة الأرصاد الجوية، بزيادة معدلات شرب المياه والسوائل خلال ساعات النهار، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، وعدم التواجد في أماكن سيئة التهوية والمنافذ المغلقة.

وناشدت المواطنين بعدم الوقوف في الأماكن المزدحمة قدر الإمكان حفاظا على الجميع، خاصةً الأطفال ومرضى ضيق التنفس وكبار السن، مع ارتداء غطاء واقٍ للرأس "كاب أو شمسية" خلال ساعات النهار.

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