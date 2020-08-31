سواريز ورونالدو يقودان هجوم يوفنتوس بأمر برشلونة

عرض نادي برشلونة الإسباني على يوفنتوس الإيطالي إمكانية التعاقد مع لويس سواريز خلال فترة الانتقالات الصيفية للعب بجوار كريستيانو رونالدو.

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن أن المدير الرياضي للبارسا رومان بلانس يتواصل مع اليوفي من أجل بيع عقد سواريز بسعر مخفض وقد يكلف اللاعب خزينة يوفنتوس 10 مليون يورو فقط بجانب مليوني يورو كحوافز واضافات، ويراه اليوفي بديلاً لمهاجم روما إدين دزيكو في اجندته الحالية.

كان رونالد كومان مدرب برشلونة قد رفض فكرة بقاء سواريز مما أشعل ثورة ليونيل ميسي وجعله يقرر الرحيل عن برشلونة.