المكسيك تسجل 4129 إصابة و339 وفاة جديدة بكورونا

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 09:13 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة المكسيكية ، اليوم الاثنين، 4129 إصابة جديدة بفيروس كورونا و339 حالة وفاة خلال اليوم الأخير.

 

وأعلنت وزارة الصحة المكسيكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 595841 حالة مؤكدة حتى يوم الاثنين، وحصيلة الضحايا إلى 64158 شخصا.

 

وذكرت السلطات المكسيكية، أن العدد الفعلي للإصابات بفيروس كورونا قد يكون أعلى من الحصيلة المسجلة.

 

يشار إلى أن المكسيك سجلت ثالث أكبر حصيلة للوفيات جراء فيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل، وسابع أكبر حصيلة للإصابات، حسب جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

 

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