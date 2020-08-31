أومتيتي يضحك على برشلونة

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 10:15 ص
أومتيتي
أومتيتي
وكالات
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تعرض صامويل أومتيتي مدافع برشلونة لموقف ثبت من خلاله مدى التخبط الذي وصل له حال النادي برشلونة بعد غيابه عن اختبارات فيروس كورونا بدعوى أنه لا يزال في العزل الصحي عقب ثبوت إصابته بالوباء في منتصف الشهر الحالي وهو ما نفاه اللاعب نفسه.

ووجد أومتيتي نفسه في موقف حرج بسبب نقص المعلومات التي تصدر عن النادي الكتالوني، حيث قالت صحيفة AS الإسبانية إن اللاعب لم يحضر الاختبار لأنه لا يزال محتجزاً بعد أن ثبتت بالوباء في 14 أغسطس الحالي وفقًا للنادي نفسه.

وأكدت محطة كوبي الإذاعية يتناقض مع ما صدر من النادي حيث أكد أن شهود عياب شاهدوا اللاعب في مطار برشلونة بعد ظهر ذلك اليوم نفسه ما يشير إلى عدم تطابق واضح بين ما قاله النادي وحقيقة موقف الفريق.

وأنكر وكيل أعمال اللاعب أن يكون في الحجر المنزلي لكنه حصل على تصريح من النادي للخضوع للاختبار يوم الاثنين بدلاً من الأحد.

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