أهالي قرية أحمد عطوان يكشفون مفاجأة عن الإخواني الهارب

عرض برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، تقريرا مصورا يستعرض آراء أهالي قرية بن خاوي التي ينتمي لها المذيع الإخواني الهارب أحمد عطوان.





وقال أحد أهالي القرية، "أحمد عطوان كان زميلي في المدرسة وكانت أسرته على قد حالها، وأضاف آخر: "كان صحفي بسيط، وبقا صاحب أملاك عنده بيت قيمته 5 ملايين جنيه".





وطالبه أحد أهالي القرية، بالعودة إلى مصر، قائلا: "لو هو على حق يجي مصر يتكلم من هنا".





وأعلنت القوات المسلحة، عن تدمير 317 وكرًا وملجئًا للعناصر الإرهابية، ومخازن المواد المتفجرة بشمال سيناء.





وتمكنت القوات المسلحة من رصد وتتبع وتدمير عدد من البؤر الإرهابية التى تتخذها العناصر التكفيرية ملجأً لها ومرتكزًا لتنفيذ عملياتها الإرهابية وترويع المواطنين الآمنين وقد أسفرت الجهود خلال المدة من 2272020 إلى 3082020 عن تحقيق النجاحات الآتية:





تدمير عدد (317) وكرًا وملجأً ومخازن للمواد المتفجرة بشمال سيناء تستخدمها العناصر التكفيرية كملاجئ لها ولتكديس الأسلحة والذخائر.





إستهداف وتدمير عدد(10) عربه دفع رباعى تستخدمها العناصر التكفيرية فى تنفيذ عملياتها الإرهابية.





مقتل عدد(73) عنصر تكفيرى يتخذون من الملاجىْ أوكارًا لهم.





كما تم تنفيذ عدد من العمليات النوعية أسفرت عن مقتل (2) فرد تكفيرى شديدى الخطورة وبحوزتهمًا (2) بندقيه آلية، (5) خزنه، وحزام ناسف، وكذا مقتل (2) فرد تكفيرى، وإصابة فرد تم إسعافه ويتلقى حاليًا العلاج بإحدى مستشفيات القوات المسلحة وجارى إستجوابه، عثر بحوزتهم على عدد (4) بندقية آلية و(6) خزنة وكميات من الذخائر مختلفة الأعيرة ومفجرات ودراجة نارية و(3) ماكينات رفع مياه وأدوات إعاشة ومبالغ مالية.





وفى إطار تشديد الإجراءات الأمنية على الإتجاه الإستراتيجى الغربى نجحت القوات الجوية من إستهداف وتدمير عدد(9) عربة دفع رباعى محملة بالأسلحة والذخائر أثناء محاولاتها إختراق الحدود الغربية.





يأتى ذلك تزامنا مع قيام القوات البحرية بتكثيف أعمال التمشيط والتفتيش بمسرح عمليات البحرين المتوسط والأحمر لتأمين الأهداف الإقتصادية وتأمين الشريط الساحلى ضد أى تهديدات، كذلك تفعيل إجراءات الأمن البحرى داخل مياهنا الإقليمية.





ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة تم إستشهاد وإصابة (3) ضابط و(4) جنود بمناطق العمليات.



