إصابات كورونا بالهند تصل إلى 3.6 مليون حالة

سجلت السلطات الصحية في الهند، اليوم الاثنين، أكثر من 78 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، المسبب لوباء كوفيد-19، لليوم الثاني على التوالي، ولكن العدد أقل بقليل مما تم تسجيله أمس الأحد.

وأعلنت وزارة الصحة الهندية، تسجيل 78,512 إصابة جديدة، خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 3,621,246 إصابة.

كما سجلت الصحة الهندية، 971 حالة وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات بوباء كوفيد-19، إلى 64,469 حالة وفاة، وفقا لما ذكره مراسلنا.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الهندية، أنها سجلت أعلى معدل يومي للإصابات بواقع 78,761 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

ويذكر أن الهند، وهي ثاني أكثر دول العالم سكانا بعد الصين، تحتل المركز الثالث عالميا من حيث الإصابات والوفيات بعد كل من الولايات المتحدة (حوالي 6 ملايين إصابة) والبرازيل (3.8 مليون إصابة).

وتفوقت الهند على المكسيك من حيث عدد الوفيات بوباء كوفيد-19، أمس الأحد، حيث بلغ عدد الوفيات في المكسيك 64,158 حالة وفاة.