رئيس الزمالك يعلن حسم 5 صفقات

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 09:28 ص
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
الفجر الرياضي
Advertisements

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حسم 5 صفقات سوبر لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الكروي الجديد.

 

وقال رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية: "تعاقدت مع 5 لاعبين جدد ستفرح بهم جماهير الزمالك، ولن أعلن عن الصفقات حالياً كي لا يتأثر الفريق".

 

وأضاف مرتضى: "لا أريد أن يسألني أحد عن ضم رمضان صبحي نجم هيديرسفيلد الإنجليزي.. تحليل الدم كشف لنا أن هناك 5 لاعبين في الزمالك مصابين ‏بكورونا ولكن حينما قمت باجراء مسحة على نفقتي الشخصية للاعبين ‏ثبت سلامتهم جميعاً".‏

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نادي الزمالك مرتضى منصور الزمالك الدوري المصري اخبار الزمالك

أخبار تهمك

حقيقة هروب أليو ديانج من الأهلي

منذ ساعة و 21 دقيقة

سواريز ورونالدو يقودان هجوم يوفنتوس بأمر برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

أهالي قرية أحمد عطوان يكشفون مفاجأة عن الإخواني الهارب

منذ ساعة و نصف

برشلونة يطرد طاقم المحامين بسبب ميسي

منذ ساعة و 25 دقيقة

تصريح عاجل من مجلس الوزراء بشأن الطالب "بائع الفريسكا" (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

منذ حوالي 10 ساعات

برشلونة يخصم 110 آلاف يورو من ميسي

منذ أقل من ساعتين

تفاصيل صفقة القرن بين ميسي ومانشستر سيتي

منذ 38 دقيقة

بعد تسريبه.. تعرف على عقد ميسي مع برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

رئيس الزمالك يعلن حسم 5 صفقات

منذ أقل من ساعة

رغم قرار الليجا.. ميسي يُواصل عصيان برشلونة

منذ 42 دقيقة

كلوب: كريستيانو رونالدو أفضل من ميسي

منذ ساعة و 8 دقيقة

هل وقع الأهلي في خطأ إداري أمام المصري ؟ لوائح الفيفا تجيب

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يوافق على شرط فرجاني ساسي من أجل التجديد

منذ أقل من ساعة

بعد طرد وزير الشباب.. بلاغ للنائب العام ضد مرتضي منصور

منذ يوم

تشكيل ذهبي.. تعرف على تشكيل برشلونة تحت قيادة كومان الموسم المقبل

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. الزمالك يقترب من حسم صفقة الموسم

عاجل.. مرتضى منصور يعلن اقتراب الزمالك من ضم مهاجم المغرب

الزمالك يقترب من حسم صفقة نارية

الزمالك يعلن عن مفاجأة سارة لجماهيره قبل إنطلاق الموسم الجديد

الزمالك يُعلن حسم 4 صفقات من العيار الثقيل

الكشف عن صفقات الزمالك الجديدة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:49 ص

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

أهالي قرية أحمد عطوان يكشفون مفاجأة عن الإخواني الهارب

08:52 ص

رئيس الزمالك يعلن حسم 5 صفقات

09:28 ص

كلوب: كريستيانو رونالدو أفضل من ميسي

09:17 ص

سواريز ورونالدو يقودان هجوم يوفنتوس بأمر برشلونة

10:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب