رئيس الزمالك يعلن حسم 5 صفقات
الإثنين 31/أغسطس/2020 - 09:28 ص
الفجر الرياضي
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أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حسم 5 صفقات سوبر لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الكروي الجديد.
وقال رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية: "تعاقدت مع 5 لاعبين جدد
ستفرح بهم جماهير الزمالك، ولن أعلن عن الصفقات حالياً كي لا يتأثر الفريق".
وأضاف مرتضى: "لا أريد أن يسألني أحد عن ضم رمضان صبحي نجم هيديرسفيلد
الإنجليزي.. تحليل الدم كشف لنا أن هناك 5 لاعبين في الزمالك مصابين بكورونا ولكن
حينما قمت باجراء مسحة على نفقتي الشخصية للاعبين ثبت سلامتهم جميعاً".
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