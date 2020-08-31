كلوب: كريستيانو رونالدو أفضل من ميسي

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 09:17 ص
ميسي ورونالدو
ميسي ورونالدو
الفجر الرياضي
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كشف يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن رأيه في أسطورتي كرة القدم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو نجمي برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.

 

واختار مدرب ليفربول كريستيانو رونالدو كأفضل لاعب من ميسي: "رغم أن رونالدو قد يعتزل قريباً ولكنه فاز بكل شيء، ألقاب مختلفة مع أندية مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس، كما حقق كأس الأمم الأوروبية ودوري الأمم الأوروبية مع البرتغال، وعلى الصعيد الفردي فاز بـ5 كرات ذهبية".

 

وأكد كلوب أن ميسي أمامه الكثير، لأنه لم يحقق أي شيء مع منتخب بلاده، كما أنه لم يفز بشيء مهم بعد خروج تشافي وإنييستا من برشلونة، قائلاً: "مع تقنية الفار لا أعتقد أنه يستطيع الفوز خارج الكامب نو.. الزمن يظهر الواقع وهو أن رونالدو هو الأفضل في العالم.. ربما يكون ميسي الأفضل في برشلونة".

 

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