تغريدة الإعلان عن وفقاة شادويك بوزمان تصنع التاريخ على تويتر

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 08:28 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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حققت التغريدة التي اعلن من خلالها وفاة النجم شادويك بوزمان، عددا تاريخي من حالات الاعجاب على موقع التغريدات تويتر.
ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن التغريدة التي اعلن بها وفاة شادويك، حققت نسبة اعجاب تخطت الـ 6.9 مليون حالة إعجاب، لتكون التغريدة الأعلى تحقيقا لحالات الاعجاب في تاريخ موقع التغريدات.
ورحل عن عالمنا النجم الشاب شادويك بوزمان، عن عمر يناهز الـ 43، بعد صراع مع مرض سرطان القولون.

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