برشلونة يخصم 110 آلاف يورو من ميسي

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 08:35 ص
ميسي
ميسي
وكالات
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كشفت تقارير صحفية عن أول إجراء سيتخذه نادي برشلونة الإسباني ضد قائده ليونيل ميسي حال مواصلة تمرده، وعدم الحضور لإجراء الفحص الطبي والتدرب تحت قيادة المدرب الجديد رونالد كومان.

وغاب ليونيل ميسي عن إجراء الفحوصات الطبية لفيروس كورونا، قبل بدء التدريبات اليوم الإثنين، تحت قيادة رونالد كومان، في خطوة جادة نحو إصراره على مغادرة برشلونة، مستفيداً من بند الخروج مجاناً في نهاية الموسم.

وقال الصحفي الموثوق تانكريدي بالميري بصحيفة سبورت الكاتالونية: "قررت إدارة نادي برشلونة بالفعل الخصم من راتب ليونيل ميسي عن كل يوم يتغيب فيه عن التدريبات.. ميسي يحصل على راتب قدره 110 آلاف يورو في اليوم".

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