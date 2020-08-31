بوكير: الأهلي أصعب فريق واجهته ومانويل جوزيه أذكي مدرب لعبت ضده

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 08:15 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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كشف الألماني، ثيو بوكير، المدير الفني لأندية الزمالك والإسماعيلي والاتحاد السكندري سابقًا، عن أصعب فريق واجهه في الدوري المصري.

واكد ثيو بوكير في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين: "جميع الفرق المصرية جيدة ولكن النادي الأهلي هو الأصعب بين الأندية المصرية التي واجهتها في الدوري المصري".

وتابع: "البرتغالي مانويل جوزيه هو أذكى وأصعب مدرب واجهته خلال مبارياتي في الدوري المصري".

ويذكر أن النادى الأهلى حقق الفوز الجولة الماضية من بطولة الدوري المصري الممتاز بهدفين دون رد على المصري.

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