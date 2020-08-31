هشام حنفي: الأهلي لم تتم مجاملته تحكيميًا.. تم تحريف كلامي وسأتخذ كافة الإجراءات القانونية

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 08:13 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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علق هشام حنفي، نجم النادي الأهلي سابقًا، على حقيقة تصريحاته التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بان الأهلي يتم مجاملته تحكيميًا.

وأكد هشام حنفي في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين: "الأهلي لا يتم مجاملته تحكيميًا وكل ما تم تداوله عن تصريحي بأن الأهلي يتم مجاملته تحكيميًا أمر عار تمامًا من الصحة ولم أقول ذلك الكلام".

وتابع: "تصريحي تم تحريفه والفيديوهات متواجدة على السوشيال ميديا وتحدثت مع المحامي الخاص بي وسأقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من قام بتحريف تصريحاتي".

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