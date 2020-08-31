معتصم النهار: لم أتوقع نجاح مسلسل "خمسة ونص"

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 07:57 ص
بوابة الفجر
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قال الفنان السورى معتصم النهار، إنه لم بتوقع النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "خمسة ونص"، الذى عرض فى رمضان الماضي.

أوضح في تصريحات إعلامية أن فريق عمل المسلسل تعب كثيرا وكان هدفهم الأساسي أن يجد المسلسل قبولا لدى الجمهور.

وأكد أنهم حاولوا تقديم حالة فنية تليق بالجمهور، كونه عمل يعرض خلال رمضان ومع نجوم كبار ومخرج مبدع.

وأشار إلى أنه اندهش كثيرا من النجاح الكبير الذي حققه المسلسل فى مصر، حيث  لم يكن يتوقع انتشاره بين الجمهور المصري.

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