اليوم.. فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالغردقة لصيانة المحولات

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، اليوم عن فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق مختلفة بمدينة الغردقة لصيانة المحولات الدورية المتبعة من قبل قطاع كهرباء البحر الأحمر.









وأكد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر فى بيان له اليوم، أنه سيتم فصل التيار الكهربائى عن منطقه المول التجارى _ شارع المدارس _أبو العباس، وذلك اليوم الاثنين من التاسعة صباحا حتي 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.





فيما أكد قطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أن الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها ليكون مواطنى تلك المناطق على علم بهذا.





كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 818 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 72120 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 230 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 23 حالة جديدة.





وقال المتحدث الإعلامي إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر المتحدث الإعلامي أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 98727 حالة من ضمنهم 72120 حالة تم شفاؤها، و5399 حالة وفاة.



