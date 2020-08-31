المغني الكندي ذا ويكند يفوز بجائزة إم.تي.في لأفضل فيديو خلال العام

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 07:25 ص
بوابة الفجر
رويترز
Advertisements

أقيم حفل توزيع جوائز إم.تي.في للأغاني المصورة عبر الانترنت في معظمه يوم الأحد مع إقامة بعض العروض أمام عدد محدود من المشاهدين في أماكن بنيويورك.

وفاز المغني الكندي ذا ويكند بجائزة أفضل فيديو خلال العام عن ”بليندينج لايتس“.

وفازت ليدي جاجا بلقب فنانة العام كما فازت أغنية ”رين أون مي“ لليدي جاجا مع أريانا جراندي بجائزة أغنية العام.


ذا ويكند
أبيل تسفاي أيضاً يُعرف باسم المسرح ذا ويكند هو مغني وكاتب ومنتج كندي. 

ولاحقاً في عام 2010 تسفاي قام برفع فيديوهات لأغانيه على موقع يوتيوب تحت اسم ذا ويكند.

ولقد تلقى ذا ويكند الثناء من العديد من المنشورات الموسيقية.





أخبار تهمك

هل وقع الأهلي في خطأ إداري أمام المصري ؟ لوائح الفيفا تجيب

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. القضاء يُجبر برشلونة على التخلص من ميسي بالمجان

منذ حوالي 10 ساعة

ليس ساسي.. الأهلي يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

الكشف عن الراحلين عن ريال مدريد

منذ حوالي 8 ساعات

تصريح عاجل من مجلس الوزراء بشأن الطالب "بائع الفريسكا" (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك يتحرك لخطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

كمونة: أنا أعشق اللون الأبيض وفايلر لم يرتديه لأنه زملكاوي

منذ حوالي 4 ساعات

ميسي يواصل ضرب برشلونة بقرار ناري جديد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول تعليق من "آثار الإسكندرية" بشأن الصور المتداولة لهدم مبنى رويال هاوس

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يقترب من ضم نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يبحث عن "إبراهيم بائع الفريسكا"

منذ يوم

بعد طرد وزير الشباب.. بلاغ للنائب العام ضد مرتضي منصور

منذ يوم

عاجل.. عودة الساحر إلى برشلونة

منذ حوالي 15 ساعة

تشكيل ذهبي.. تعرف على تشكيل برشلونة تحت قيادة كومان الموسم المقبل

منذ حوالي 10 ساعات

بعد تسريبه.. تعرف على عقد ميسي مع برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:49 ص

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

تصريح عاجل من مجلس الوزراء بشأن الطالب "بائع الفريسكا" (فيديو)

05:21 م

تشكيل ذهبي.. تعرف على تشكيل برشلونة تحت قيادة كومان الموسم المقبل

11:11 م

بعد تسريبه.. تعرف على عقد ميسي مع برشلونة

03:35 ص

بعد طرد وزير الشباب.. بلاغ للنائب العام ضد مرتضي منصور

07:35 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب