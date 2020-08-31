ماجي بو غصن تعلق على واقعة الطالب إبراهيم "بائع الفريسكا" وتدعمه





شاركت الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن متابعيها بمقطع فيديو للطالب المصري إبراهيم عبد الناصر الملقب ببائع الفريسكا، كما أعربت عن اعجابها بكفاحه واصراره.





وعلقت ماجي قائلة: "أحلى شي صار بـ 2020. الله يكرمك ويفرحك يا ابراهيم وتبقى فرحة ابوك وكل اهلك ومحبيبك".





وتفوق الطالب إبراهيم عبد الناصر، في الثانوية العامة ويبيع الفريسكا، منذ أن كان في رابعة ابتدائي؛ موضحًا أنه يعمل في الإجازة فقط.





وأضاف إبراهيم قائلا: "أنا أيام الدراسة مبعملش حاجة خالص غير المذاكرة.. أنا مش من رواد السوشيال ميديا، بس دخلت على فيسبوك أيام كورونا؛ علشان أقرا الأخبار وأتابع الدنيا"،





مؤكدًا أن من صوره في الفيديو الذي انتشر على السوشيال ميديا، هو دكتور كان يبيع له الفريسكا؛ مرددًا: "مفيش ورايا غير الدراسة".







