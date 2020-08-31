ماجي بو غصن تعلق على واقعة الطالب إبراهيم "بائع الفريسكا" وتدعمه

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 05:30 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements

شاركت الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن متابعيها بمقطع فيديو للطالب المصري إبراهيم عبد الناصر الملقب ببائع الفريسكا، كما أعربت عن اعجابها بكفاحه واصراره.

وعلقت ماجي قائلة: "أحلى شي صار بـ 2020. الله يكرمك ويفرحك يا ابراهيم وتبقى فرحة ابوك وكل اهلك ومحبيبك".

وتفوق الطالب إبراهيم عبد الناصر، في الثانوية العامة ويبيع الفريسكا، منذ أن كان في رابعة ابتدائي؛ موضحًا أنه يعمل في الإجازة فقط.

وأضاف إبراهيم قائلا: "أنا أيام الدراسة مبعملش حاجة خالص غير المذاكرة.. أنا مش من رواد السوشيال ميديا، بس دخلت على فيسبوك أيام كورونا؛ علشان أقرا الأخبار وأتابع الدنيا"،

 مؤكدًا أن من صوره في الفيديو الذي انتشر على السوشيال ميديا، هو دكتور كان يبيع له الفريسكا؛ مرددًا: "مفيش ورايا غير الدراسة".


أخبار تهمك

ميسي يواصل ضرب برشلونة بقرار ناري جديد

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من ضم نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 12 ساعة

بعد طرد وزير الشباب.. بلاغ للنائب العام ضد مرتضي منصور

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. عودة الساحر إلى برشلونة

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. القضاء يُجبر برشلونة على التخلص من ميسي بالمجان

منذ حوالي 7 ساعات

هل وقع الأهلي في خطأ إداري أمام المصري ؟ لوائح الفيفا تجيب

منذ ساعتين و 16 دقيقة

الزمالك يتحرك لخطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول تعليق من "آثار الإسكندرية" بشأن الصور المتداولة لهدم مبنى رويال هاوس

منذ حوالي 14 ساعة

الكشف عن الراحلين عن ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

تشكيل ذهبي.. تعرف على تشكيل برشلونة تحت قيادة كومان الموسم المقبل

منذ حوالي 7 ساعات

ليس ساسي.. الأهلي يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

بعد تسريبه.. تعرف على عقد ميسي مع برشلونة

منذ ساعتين و 13 دقيقة

تصريح عاجل من مجلس الوزراء بشأن الطالب "بائع الفريسكا" (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

تطورات أزمة ميسي مع برشلونة

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يبحث عن "إبراهيم بائع الفريسكا"

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:49 ص

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

تشكيل ذهبي.. تعرف على تشكيل برشلونة تحت قيادة كومان الموسم المقبل

11:11 م

تصريح عاجل من مجلس الوزراء بشأن الطالب "بائع الفريسكا" (فيديو)

05:21 م

بعد تسريبه.. تعرف على عقد ميسي مع برشلونة

03:35 ص

مفاجأة.. القضاء يُجبر برشلونة على التخلص من ميسي بالمجان

10:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب