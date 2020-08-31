كمونة: أنا أعشق اللون الأبيض وفايلر لم يرتديه لأنه زملكاوي

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 05:14 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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علق سمير كمونة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقًا، على إرتداء السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الكرة بالقلعة الحمراء، تيشيرت أبيض خلال لقاء القمة وارتداء حلمي طولان، المدير الفني لنادي إنبي، تيشيرت أحمر خلال مواجهة الأهلي والفريق البترولي.

وأكد سمير كمونة في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين: "فايلر مش زملكاوي ويلبس الأبيض بشكل عفوي، فالأهلي يرتدي تيشيرت أحمر ولكن يرتدي تيشيرت أبيض، والزمالك يرتدي تيشيرت أبيض يتوسطه خطين باللون الأحمر".

وأوضح: "أنا أعشق اللون الأبيض وحب أن ارتديه وهذا بعيدًا عن الانتماءات وذلك مجرد كلام على السوشيال ميديا".

وأتم: "هل لو كارتيرون ارتدى تيشيرت أحمر فسيكون أهلاوياً ؟، هذا الكلام لا أساس له من الصحة، وفايلر مش هيفضل يلبس تيشيرتات أحمر فقط لمجرد أنه مدربًا للنادي الأهلي".

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