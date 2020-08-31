مانشستر يونايتد ينافس ليفربول على ضم تياجو ألكانتارا





دخل نادي مانشستر يونايتد فى منافسة قوية مع نظيره نادي ليفربول على ضم النجم الدولي الاسباني تياجو ألكانتارا لاعب وسط نادي بايرن ميونيخ الألماني لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وقالت تقارير صحفية انجليزية أن المدرب النرويجي أولي جونر سولشير يسعي بقوة لضم تياجو ألكانتارا هذا الصيف لتعزيز خط وسط الفريق بالموسم الجديد.





وأضافت التقارير الإنجليزية أن المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول يضغط على إدارة الريدز للحصول على خدمات اللاعب الاسباني تحسبا لرحيل اللاعب البلجيكي فينالدوم.



