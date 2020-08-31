مانشستر يونايتد ينافس ليفربول على ضم تياجو ألكانتارا

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 04:07 ص
بوابة الفجر
Advertisements

دخل نادي مانشستر يونايتد فى منافسة قوية مع نظيره نادي ليفربول على ضم النجم الدولي الاسباني تياجو ألكانتارا لاعب وسط نادي بايرن ميونيخ الألماني لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت تقارير صحفية انجليزية أن المدرب النرويجي أولي جونر سولشير يسعي بقوة لضم تياجو ألكانتارا هذا الصيف لتعزيز خط وسط الفريق بالموسم الجديد.

وأضافت التقارير الإنجليزية أن المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول يضغط على إدارة الريدز للحصول على خدمات اللاعب الاسباني تحسبا لرحيل اللاعب البلجيكي فينالدوم.

يذكر أن تياجو ألكانتارا قد بلغ إدارة نادي بايرن ميونيخ الألماني رغبته الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ليفربول تياجو الكنتارا بايرن ميونخ الالات

أخبار تهمك

بعد طرد وزير الشباب.. بلاغ للنائب العام ضد مرتضي منصور

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة.. القضاء يُجبر برشلونة على التخلص من ميسي بالمجان

منذ حوالي 6 ساعات

هل وقع الأهلي في خطأ إداري أمام المصري ؟ لوائح الفيفا تجيب

منذ أقل من ساعة

ميسي يواصل ضرب برشلونة بقرار ناري جديد

منذ ساعتين و 44 دقيقة

الزمالك يتحرك لخطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

تصريح عاجل من مجلس الوزراء بشأن الطالب "بائع الفريسكا" (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. عودة الساحر إلى برشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

بعد تسريبه.. تعرف على عقد ميسي مع برشلونة

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من ضم نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 10 ساعة

الكشف عن الراحلين عن ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

رضا عبد العال عن نجم الزمالك: " نسي الكورة"

منذ حوالي 4 ساعات

تشكيل ذهبي.. تعرف على تشكيل برشلونة تحت قيادة كومان الموسم المقبل

منذ حوالي 5 ساعات

ليس ساسي.. الأهلي يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول تعليق من "آثار الإسكندرية" بشأن الصور المتداولة لهدم مبنى رويال هاوس

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يبحث عن "إبراهيم بائع الفريسكا"

منذ يوم

موضوعات متعلقة

صراع إنجليزي على ضم تياجو ألكانتارا من بايرن ميونيخ

مانسشتر يونايتد يرغب في ضم لنجم ريال مدريد لتعويض رحيل بوجبا

مان يونايتد ضد وولفرهامبتون.. خطورة إصابة راشفورد

مانسشتر يونايتد ينضم لسباق التعاقد مع لاوتارو مارتينيز

تعرف على أبرز الراحلين عن مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي

صفقات على رادار ليفربول في ميركاتو الصيف

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:49 ص

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

تشكيل ذهبي.. تعرف على تشكيل برشلونة تحت قيادة كومان الموسم المقبل

11:11 م

بعد تسريبه.. تعرف على عقد ميسي مع برشلونة

03:35 ص

تصريح عاجل من مجلس الوزراء بشأن الطالب "بائع الفريسكا" (فيديو)

05:21 م

ميسي يواصل ضرب برشلونة بقرار ناري جديد

01:36 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب