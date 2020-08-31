جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على إنبي

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 04:05 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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استطاع نادي الزمالك أن يفوز على نظيره نادي إنبي بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد ٣٠ أغسطس ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة وصل رصيد نادي الزمالك إلى 45 نقطة ليتواجد في المركز الثالث من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز بينما يقف رصيد نادي إنبي عند 30 نقطة ليتواجد في المركز السابع.

وفيما يلي جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز كالآتي:

1 – النادي الأهلي 62 نقطة.

2 – بيراميدز 45 نقطة.

3 – نادي الزمالك 45 نقطة.

4 – المقاولون العرب 40 نقطة.

5 – سموحة 31 نقطة.

6 – الاتحاد السكندري 31 نقطة.

7 – إنبي 30 نقطة.

8 – الإسماعيلي 27 نقطة.

9 – وادي دجلة 23 نقطة.

10 – طلائع الجيش 25 نقطة.

11 – حرس الحدود 24 نقطة.

12 – الإنتاج الحربي 24 نقطة.

13 – الجونة 24 نقطة.

14 – مصر للمقاصة 23 نقطة.

15 – أسوان 23 نقطة.

16 – المصري 21 نقطة.

17 – نادي مصر 17 نقطة.

18 – طنطا 16 نقطة.

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