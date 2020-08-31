بعد تسريبه.. تعرف على عقد ميسي مع برشلونة

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 03:35 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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تم تسريب عقد النجم الدولي الأرجنتيني ليو ميسي مع فريقه برشلونة الاسباني بعد قرار رحيله عن صفوف النادي الكتالوني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت تقارير صحفية اسبانية اليوم أن ميسي لديه عقد مع البارسا ينتهي في 30 يونيو عام 2021 ، بشرط فسخ عقد 700 مليون يورو، ولديه اتفاق يسمح له بالمغادرة دون دفع تعويض إذا صرح بذلك قبل 10 يونيو عام 2020.

وأضافت التقارير أن شائعات ان ميسي يمكنه الخروج من صفوف نادي برشلونة الاسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية مجانا، لأنه موسم اختياري، هي خاطئة.

وعلى جانب آخر ‏قررت إدارة نادي البارسا بقيادة جوزيب ماريا بارتوميو بخصم من راتب ميسي عن كل يوم يتغيب فيه عن تدريبات الفريق.

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