أنور الأمير يطرح أحدث إصداراته الغنائية "على عينا"

أطلق الفنان اللبناني ​أنور الأمير​ أغنيته الجديدة والتي حملت عنوان "على عينا" وذلك عبر قناته الرسمية عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.





الاغنية من كلمات ألكسي قسطنطين وألحان باسم يحي أما توزيع العمل فهو كارنو وتم تسجيل العمل في استوديو موزارت.





وطرحها أنور الأمير على طريقة الليريك فيديو وحازت على إعجاب جمهوره ممن أشادوا بالعمل وفكرته.





وتقول كلمات الأغنية: بدي حطّلا على عينا, إنّو بطَّل بالي فيها إنّو شلتا من حياتي , كلمة ما بقى إحكيها صار عندي غيرا إنسانة , بتقدِّر قيمة حناني مش وحدة مغرورة متلا , شو ما بعمل ما بيرضيها ..كنت إقتل حالي عليها , العشرة كرمالا ضوّيها طعنتني بضهري وما سألت , عن قلبي اللي موّلع فيها.