هل وقع الأهلي في خطأ إداري أمام المصري ؟ لوائح الفيفا تجيب

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 03:32 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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كشفت تقارير صحفية عن تعليمات التعديلات الجديدة للتغييرات التي وضعها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) مع عودة البطولات المحلية والقارية بعد تفشي وباء فيروس كورونا المستجد والتي أرسلها اتحاد كرة القدم للأندية عقب النشاط الرياضي في مصر مؤخرًا.

وفاز الأهلي على المصري بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد برج العرب في الإسكندرية وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري المصري في الموسم الحالي. وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 62 نقطة ليحتل بهم صدارة جدول الدوري بفارق كبير عن أقرب منافسيه حيث يحتل براميدز المركز الثاني برصيد 45 نقطة بينما توقف رصيد المصري عند 21 نقطة ويبقى في المركز الخامس عشر.

وتبرىء تلك التعديلات الأهلي من الوقوع في خطأ إداري في مباراته الأخيرة أمام المصري بداعي أن المارد الأحمر استبدل 5 لاعبين في 4 توقفات وليس 3 توقفات كما تنص لوائح وتعليمات الفيفا بعد زيادة التبديلات مع استئناف بطولة الدوري في زمن فيروس كورونا.

وقام الأهلي بإشراك قفشة بدلا من عمرو السولية في الدقيقة 43 ووليد سليمان في الدقيقة 46 على حساب أجايي ومحمود وحيد بدلا من علي معلول في الدقيقة 67 قبل الدفع بصالح جمعة وعربي بدر على حساب أحمد الشيخ ومروان محسن في الدقيقة 84.

وأوضح اتحاد الكرة المصري أن ما فعله الأهلي ليس خطأ إداريا كما يتردد بعد أن أجرى تغييراته على 4 توقفات وليس 3 وأشار إلى أن لائحة التغييرات الجديدة تنص على أنه يحق لأي فريق إجراء تغيير إضافي بين شوطي المباريات ولا يحتسب من بين التوقفات الثلاثة، وهو ما حدث فى تغيير وليد سليمان وأجايي الذي تم بين شوطي المباراة أمس وبالتالي لا يوجد خطأ إداري من الأهلي أو من حكم المباراة.

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