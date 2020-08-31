عضو اتحاد الكرة السابق يوجه رسالة خاصة إلى صالح جمعة





أشاد الإعلامي سيف زاهر بصالح جمعة نجم الأهلي عقب ظهوره في مباراة المصري البورسعيدي لأول مرة تحت قيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء والتي فاز بها الأهلي فوزا بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي.





وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 62 نقطة ليؤكد سيطرته على قمة الدورى بفارق كبير عن أقرب منافسيه، حيث يحتل براميدز المركز الثاني برصيد 45 نقطة في حين توقف رصيد المصري عند 21 نقطة ويحتل بهم في المركز الخامس عشر.





وقال سيف زاهر أثناء تقديمه لبرنامجه وان تو عبر أذاعة أون سبورت إف إم :" كنت سعيد للغاية عندما شاهدت صالح جمعة في الملعب، اللاعب الحريف يستطيع أن يكون ساحر للقلوب وصالح جمعة لاعب كبير ولكن قولا واحداً هو مقصر في حق نفسه".





وأضاف :"يجب على صالح التركيز وإستغلال الفرصة الكبيرة حتى لو يرغب في الاستمرار في الأهلي، من يخرج من الأهلي وهو واقف في الملعب يكون مختلف تماماً عن من يخرج وهو لا يلعب مع أن الوجود في الأهلي شرف كبير لأي لاعب".



