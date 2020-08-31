"نزعت الكتافات".. سيدة تعتدي على ضابط شرطة لرفضها ارتداء الكمامة (فيديو)

أقدمت سيدة، تدعي صفة مستشار بالأمم المتحدة، على الاعتداء بالضرب على مقدم شرطة وتمزيق رتبته الميري داخل محكمة مصر الجديدة.





وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الفيديو الذي يتضمن مشادة كلامية بين السيدة والضابط، حيث وجهت للضابط السباب ومزقت رتبته الميري، وجاء ذلك بعد أن طالبها الضابط بأن ترتدي الكمامة.



