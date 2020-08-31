بعد تصوير مشهد "القبر".. سهيلة بن لشهب: "الواحد لازم يتوب"





حققت أغنية "جرح كبير" للفنانة الجزائرية سهيلة بن لشهب، نجاحات كبيرة ولاسيما بعد طرحها على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.





وعلقت على مشهد "القبر" الذي تخلل أحداث الكليب ووجود سهيلة بداخله قائلة: " الواحد لازم يتوب وكان من أصعب مشاهدي في العمل".





وأضافت: "لا داعي للمشاحنات والخصام وهذا حال الدنيا، وخلال هذا الكليب بذلت مجهود كبير بسبب وجود مشاكل في ظهري وخاصة أن التصوير كان في مناطق باردة".





يذكر أن جرح كبير تجاوزت حاجز 4 ملايين و700 ألف مشاهدة على اليوتيوب، هي من كلمات وألحان يحي طبيش، توزيع موسيقي لمحمد مرابط وإخراج بوزيد زين العابدين وتم تصوير العمل بطريقة سينمائية عن سيناريو لسيفي فتح الدين وتمثيل كل من سهيلة بن لشهب، شمس الدين داري، فيروز خسراني، منذر بونزاف