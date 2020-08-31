"أبويا قالي لي لما حد كبير يشتمك متردش عليه".. رسالة جديدة من سعد الصغير لمدحت العدل

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 02:43 ص
بوابة الفجر
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عبر المطرب الشعبي سعد الصغير، عن استيائه الشديد من تغريدة السيناريست مدحت العدل، المسيئة له: قائلًا: "أبويا علمنى أن لما حد كبير يشتمك متردش عليه.

وأشار فى مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" على القناة الأولى المصرية، إلى أنه تأثر نفسيًا بسبب تغريدة العدل.

ولفت الانتباه إلى أنه لم يخرج من منزله منذ يومين بسبب السخرية منه موضحًا أن ما أحزنه أن الانتقاد جاء من الدكتور مدحت العدل.

كان السيناريست مدحت العدل أثار حالة من الجدل بعدما غرد عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات تويتر  حين قال عن مشجعي النادي الأحمر "يمثلهم سعد الصغير بتاع أغنية بحبك ياحمار".

وردًا على سخريته منه؛ قرر سعد الصغير، أن ينشر فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يرد فيه على تنمر مدحت العدل منه قائلا: "أهلاوي وبحب النادي الأهلي لازم أرد على دكتور مدحت العدل حيث قال نادي الزمالك بيشجعه نجيب محفوظ وعمرو دياب وهاني شاكر، أما من يشجع نادي الأهلي فهو سعد الصغير بتاع بحبك ياحمار!".

وأضاف: "اللي بيقول هذا الكلام رجل دكتور سيناريست يكتب لنا الأفلام!!! حضرتك راجل فاهم، دكتور مدحت بيدرس لنا عايز تغني للحمار أو للأسد تغني جوه فيلم غنتها بره كده تتحبس، إذن أنت تعلم جيدا يادكتور، أغنية بحبك ياحمار سياق داخل فيلم أما تطلع وتعايرنا بيها، شادية غنت للحمار".

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