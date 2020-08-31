رابطة الليجا تصدم ميسي من جديد بشأن رحيله عن برشلونة

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 01:55 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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وجهت رابطة الدوري الإسباني الممتاز "ليجا" صدمة قوية إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة بشأن رحيله عن النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت رابطة الليجا في بيان رسمي أصدرته أن الشرط الجزائي في عقد ميسي مع برشلونة لازال ساريا ولا يمكنه الرحيل عن النادي بشكل مجاني.

وقالت رابطة الليجا في بيانها الذي أصدرته: "فيما يتعلق بالتفسيرات المختلفة والمتناقضة التي نشرت في الأيام الأخيرة بوسائل الإعلام حول الوضع التعاقدي للاعب ليونيل ميسي مع نادي برشلونة، ترى الليجا أنه من المناسب توضيح ذلك وفقًا لعقد اللاعب مع ناديه".

وتابعت الرابطة: "العقد ساري المفعول حاليًا ويحتوي على شرط جزائي إذا قرر ليونيل ميسي الرحيل مبكرًا وإنهاء العقد من جانب واحد، وذلك طبقًا للمادة 16 من المرسوم الملكي 1006/1985 الذي ينظم علاقة العمل الخاصة للرياضيين المحترفين".

وانهت رابطة الليجا بيانها: "وفقًا للوائح المعمول بها، واتباع الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات، لن تقوم الليجا بتنفيذ أي عملية نقل للاعب، إذا لم يدفع مسبقًا المبلغ المذكور في الشرط الجزائي".

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