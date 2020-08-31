حلمي طولان يشيد بأداء لاعبي إنبي أمام الزمالك

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 01:53 ص
بوابة الفجر
رقية صلاح
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أثني حلمي طولان المدير الفنى لفريق إنبي علي أداء فريقه أمام الزمالك اليوم رغم الخسارة بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.


وقال طولان في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس مع الإعلامي سيف زاهر:" إنبي كان المتفوق في الشوط الأول  وكان من الممكن الخروج علي الأقل بهدف واستطعت من وقف خطورة مفاتيح الزمالك جيدا".


وأضاف :" لاعبي إنبي بدأوا الشوط الثاني في تكاسل وهبط أداء اللاعبين وخروج اللاعب عبد الرحمن  عامر أثر علي الأداء بشكل كبير إلى جانب أسامة جلال والتغيرات لم تقدم المستوى المطلوب ولم يضغطوا بشكل جيد".


وأتم تصريحاته:" سنعتمد على أولاد النادي المتواجدين في الفترة القادمة وأشكر اللاعبين على المستوي الذي قدموه أمام الزمالك ولم يتلقي شباكهم سوي هدف من خطأ وحيد، وكنت ألاعب أفضل فريق في مصر".

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حلمي طولان الزمالك وانبي الدوري المصري

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