حلمي طولان يشيد بأداء لاعبي إنبي أمام الزمالك

حلمي طولان يشيد بأداء لاعبي إنبي أمام الزمالك
الإثنين 31/أغسطس/2020 - 01:53 ص
رقية صلاح
Advertisements
أثني حلمي طولان المدير الفنى لفريق إنبي علي أداء فريقه أمام الزمالك اليوم رغم الخسارة بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
وقال طولان في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس مع الإعلامي سيف زاهر:" إنبي كان المتفوق في الشوط الأول وكان من الممكن الخروج علي الأقل بهدف واستطعت من وقف خطورة مفاتيح الزمالك جيدا".
وأضاف :" لاعبي إنبي بدأوا الشوط الثاني في تكاسل وهبط أداء اللاعبين وخروج اللاعب عبد الرحمن عامر أثر علي الأداء بشكل كبير إلى جانب أسامة جلال والتغيرات لم تقدم المستوى المطلوب ولم يضغطوا بشكل جيد".
وأتم تصريحاته:" سنعتمد على أولاد النادي المتواجدين في الفترة القادمة وأشكر اللاعبين على المستوي الذي قدموه أمام الزمالك ولم يتلقي شباكهم سوي هدف من خطأ وحيد، وكنت ألاعب أفضل فريق في مصر".
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا