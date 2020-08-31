ميسي يواصل ضرب برشلونة بقرار ناري جديد









واصل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني بتوحيه الصدمات إلي ناديه مرة أخرى في الساعات القليلة الماضية بقرار ناري جديد.





ولم يحضر ليو إلى مقر نادي برشلونة اليوم الأحد لإجراء مسحة "PCR" لفيروس كورونا استعدادا لعودة التدريبات.





وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن ميسي نفذ تهديده الأول لنادي برشلونة أنه لن يحضر لعمل المسحة ولن يتواجد في بداية فترة الإعداد للفريق وأن النادي كان يعلم بذلك مسبقا.





وأشارت الصحيفة إلى أن محامي ميسي اتصل بالفعل بإدارة نادي برشلونة زأبلغهم أن اللاعب لن يتواجد في فترة إعداد الفريق مشيرا إلى أنه مصر على الرحيل عن الفريق.



