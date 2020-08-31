بلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور لاستغلاله ذوي الاحتياجات الخاصة

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 01:31 ص
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقص والدستورية العليا، ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي بشأن استغلال مرتضى منصور لذوي الاحتياجات الخاصة. 

وقال صبري: "اعتاد المبلغ ضده المدعو مرتضى منصور أن يظهر بدور الرجل النبيل الذي يعطف على -المساكين من ذوي الإعاقة- ويساعدهم في الحصول على ميداليات عالمية باسم نادي الزمالك، إلا أنه لم يلتفت إلى أن ما قام به يعتبر خرقا لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة".

وتابع: "حيث يعرض مرتضى منصور أشرطة الفيديو لهذه اللقاءات ويعرضها في مهانة وتدني على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إلى أن استقبل من ساعات قليلة طفلين من ذوي الاحتياجات الخاصة وأعاد نشر صورهما على موقعه، وعليه أصدرت اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة بيانا ضد مرتضى منصور عبر صفحتها على الفيس بوك".

وأوضح أن بيان اللجنة جاء كالتالي: "تندد الحملة الوطنية للدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة بتصرف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، الذي صور طفلين من ذوي الإعاقة الذهنية، ونشره على صفحته على الفيسبوك وتعتبر الحملة أن رئيس النادي المذكور قد استغل طفلين لا يدركان أن ما يرددونه في الفيديو بتشجيع منه يعد جنحة يعاقب عليها قانون العقوبات المصري".

وأكدت الحملة أن مرتضى منصور أراد أن يظهر بدور الرجل النبيل الذي يعطف على -المساكين من ذوي الإعاقة- ويساعدهم في الحصول على ميداليات عالمية باسم نادي الزمالك، إلا أنه لم يلتفت إلى أن ما قام به يعتبر خرقا لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأصدر كذلك المجلس القومي لشؤون الإعاقة، بيانًا شديد اللهجة يرد فيها على مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بعدما نشر مقطع فيديو على صفحته الرسمية بـ"فيس بوك"، برفقة طفلين من ذوي الإعاقة الذهنية، وردد عبارات تمجيد في شخصه موجها السباب والشتائم لخصومه ومنتقديه.

وقال المجلس، في بيانه، إنه "يتابع باهتمام بالغ ما ينشر في وسائل الإعلام المرئي والمسموع وصفحات التواصل الاجتماعي علي الإنترنت، من مقاطع فيديو أو رسائل نصية تشتمل على مواقف تشكل إساءة واستغلال للأشخاص ذوي الإعاقة

وأعرب المجلس عن رفضه واستنكاره لوجود مثل هذه التصرفات بما تشكله من إساءه لصورة الوطن وأبنائه من الأشخاص ذوي الإعاقة، في الوقت الذي تسعي فيه الدولة لتعزيز وحماية حقوقهم، معلنا اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة ذلك.

وسادت حالة من الغضب بين نشطاء ذوي الإعاقة ومنظمات حقوق الإنسان بعد تداول الفيديو المذكور، واعتبره البعض خرقًا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق ذوي الإعاقة، وتحديًا للإدارة السياسية التي تعمل على تمكين هذه الشريحة، فضلًا عن عبارات السب والقذف التي تحتوى عليها هذه الفيديوهات وانتهي صبري بلاغه مؤكدا ان تصرف ومسلك المبلغ ضده واتجاره بهؤلاء الصغار من ذوي الاحتياجات الخاصة يعد إهانة للدستور المصري وقانون حقوق ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 الذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي

ولأول مرة نص مشروع القانون على معاقبة كل من يشوه صورة الأشخاص ذوى الإعاقة فى وسائل الإعلام أو إية وسيلة بغرامة لا تزيد عن 200 ألف جنيه ومطالبة الوسائل الإعلامية بنشر توضيح عما بدر منها فى حق الشخص المعاق.

والتمس صبري وبعد مشاهدة الأسطوانة المرفقة التحقيق فيما ورد به من وقائع اجرامية ولا اخلاقية وتتعارض مع الاخلاق وبل وكل الشرائع السماوية وتقديم المبلغ ضده للمحاكمة الجنائية 

وقدم صبري الأسطوانة التي توثق جريمة منصور المؤيدة المؤيدة لبلاغه.

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مرتضى منصور ذوي الاحتياجات الخاصة بلاغ النائب العام

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