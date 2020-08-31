أستاذ تفسير عن اتهام الجن بحرائق المنازل: "خزعبلات" (فيديو)

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 07:30 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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علق الدكتور عبد الشافي الشيخ، أستاذ التفسير والدراسات العليا بجامعة الأزهر، على احتراق منزل تلقائيًا بشبرا واتهام الأهالي للجن، قائلًا إن الجن 5 أنواع، وإن الله سبحانه وتعالى خلق الجن من النار، والملائكة من النور، والإنسان من الطين حتى يكون هناك توازن.

وأضاف "الشيخ"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن وقائع الحرائق متكررة، والوهم يلعب دورًا كبيرًا جدًا، موضحًا أن الجن لا يعلم الغيب، ولا يستطيع رفع الضرر عن نفسه.

وأشار إلى أن القرآن الكريم بعيد كل البعد عن إخماد الحرائق، متابعًا: "لازم نبحث عن الأسباب قبلما نلجأ للخزعبلات"، معلقًا: "نحن في مهب الشائعات ويجب على الجميع أن ينتبه".

وكان انتقد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من يذهبون إلى الدجالين والمشعوذين، معتقدين أنهم قادرين على معرفة الغيب وحل مشاكلهم.

وقال الجندي، خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دي إم سي": "الجن لا يعرفون الغيب، والدليل أنه عندما مات سيدنا سليمان، استمر الجن في القيام بأعمالهم الشاقة ولم يعرفوا أن سليمان قد مات".

وأضاف: "الجن كان يعمل واستمر في حالة رعب وفزع يحدقون في أعين سيدنا سليمان وكان ميتًا، ولذلك فالذهاب إلى الدجالين هي خيبة".

وفي تصريحات متصلة قال الشيخ فتحي الحلواني، الداعية الإسلامي، إن الدجل والشعوذة، هراء والمصبية أن يتبعه المثقفين، مؤكدا أن الأمراض النفسية علاجها عند الأطباء المتخصصين.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نور النبي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، في الحلقة الأخيرة المسجلة له قبل رحيله، أن الأمة الإسلامية ابتليت بهذا الهراء والذى يسمي بالسحر والشعوذة، والطامة الكبري أن تجد كثير من المثقفين يؤمنون بهذا.

وأشار الشيخ فتحي الحلواني، إلى أن قضاء المصالح بيد الله وليست بيد مخبول مفتول، مصداقا لقول النبي صلي الله عليه وسلم: "إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله".

ونعى الإعلامي حمدي رزق الشيخ فتحي الحلواني الذي وافته المنية، قائلا: «إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن لفراقك يا شيخنا الجليل فتحي الحلواني لمحزونون».

وأضاف الإعلامي حمدي رزق خلال تقديم برنامج «نور النبي» المذاع على قناة صدى البلد: أنه تنفيذا لوصيته سيتم إذاعة أخر حلقة سجلها اليوم الجمعة خاصة وأنه كان حريصا على تسجيل الحلقة رغم مرضه وتلك كانت وصيته بإذاعها يوم الجمعة.

وتابع الإعلامي حمدي رزق، أن الراحل في الحلقة الأخيرة التي تم إذاعتها على الهواء كان مريضًا وعندما طلب منه أن يستريح قال له إنه سوف يقوم بإذاعة الحلقة على الهواء مع تسجيل حلقة أخرى جديدة خاصة وأن هناك محبين له عبر صفحته يرغبون في التواصل معه وهو ما تم بالفعل.

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حرائق المنازل الجن استاذ تفسير

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