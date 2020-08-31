عاجل.. نادية مصطفى تعلن شفائها تماما من "كورونا"

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 01:35 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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أعلنت المطربة نادية مصطفى، شفائها التام من فيروس كورونا المستجد، بعد تأكد سلبية التحاليل، وقضائها فترة عزل استمرت أكثر من 16 يوما.

وعلقت نادية مصطفى: «عشت الأيام اللى فاتت في رعب بعد ظهور أعراض كورونا، الحمد لله حمدا يليق بچلال وجهه وعظيم سلطانه ومهما شكرته مش هوفي».

أضافت: «شكرا جزيلا لإخواتى وعشرة عمرى الغالى هانى شاكر وتوأم روحه وروحى نهله حبيبتى قلقتهم، وشكرا أستاذ علاء عامر وسؤالك عنى طول الوقت، شكرا نجوى وهدية ربنا اللى خلت معنوياتى في السما لما قالتلى رؤية أبكتني»

تابعت قائلة: «شكرا لله لإنه رزقنى بأولاد برغم وجودهم بعيد بس كانوا معايا ٢٤ ساعة الفيديو كول، هونوا عليا العزل ورفعوا من معنوياتي، واشكر شريك حياتي اللى تفانى في خدمتى واهتم بأكلى، ودايما كنت بلمح في عينه الرعب بس هموت وأعرف هو كان مرعوب عليا ولا مرعوب من كورونا، بهزر، والله ربنا يديله الصحة ويخليهولى».


عاجل.. نادية مصطفى تعلن شفائها تماما من "كورونا"
عاجل.. نادية مصطفى تعلن شفائها تماما من "كورونا"

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