بفستان أحمر.. داليا مصطفى تشعل السوشيال ميديا

الصورة قائلة: "مساء الخير".



ونالت الصورة تفاعلًا كبيرًا دلى جمهور الفنانة المصرية، فنهالت الآف التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها فكتب أحد متابعيها قائلًا:"الأحمر يليق بكي يا دلوش" وأضاف آخر"جمالك يجنن"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"من اكتر الفنانات المحترمات".