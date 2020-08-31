بفستان أحمر.. داليا مصطفى تشعل السوشيال ميديا
الإثنين 31/أغسطس/2020 - 01:48 ص
رشا عادل
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شاركت الفنانة داليا مصطفى، جمهورها صورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت داليا، خلال الصورة مرتدية فستان قصير فوق الركبة ومفتوح الصدر باللون الأحمر وكان شعرها طويل منسدل واعتمدت خلال إطلالتها على مكياج ناعم".
واكتفت الفنانة بالتعليق على الصورة قائلة: "مساء الخير".
ونالت الصورة تفاعلًا كبيرًا دلى جمهور الفنانة المصرية، فنهالت الآف التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها فكتب أحد متابعيها قائلًا:"الأحمر يليق بكي يا دلوش" وأضاف آخر"جمالك يجنن"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"من اكتر الفنانات المحترمات".
ونالت الصورة تفاعلًا كبيرًا دلى جمهور الفنانة المصرية، فنهالت الآف التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها فكتب أحد متابعيها قائلًا:"الأحمر يليق بكي يا دلوش" وأضاف آخر"جمالك يجنن"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"من اكتر الفنانات المحترمات".
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