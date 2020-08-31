أكثر من 4 ملايين مشاهدة لأغنية "اختراع" الجديدة لتامر حسني والعسيلي خلال يومين





ولا يزال الفيديو كليب التريند رقم واحد على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



الأغنية من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، توزيع ومكساج وسام عبد المنعم، تسجيل هيثم راضى، ماستر جلال الحمداوى.



أغنية "اختراع" تأتى بعدما طرح النجم تامر حسنى مؤخرا أغنية "لينا حياة بعدين" عبر قناته الرسمية على يوتيوب وهى تتر مسلسل "مدرسة الحب 3"، والأغنية من كلمات الشاعر أحمد المالكى، ألحان شريف بدر، توزيع موسيقى هيثم راضى.

حقق فيديو كليب "اختراع" للفنان تامر حسنى ومحمود العسيلي نجاحاً كبيراً، حيث تخطى 4 ملايين مشاهدة.