اللواء مدحت قريطم يكشف حقيقة ارتفاع أسعار استخراج رخصة القيادة (فيديو)

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 07:11 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الملصق الالكتروني ليس جديدًا، ويتم تركيبه منذ عامين، لافتَا إلى أن الملصق مشروع قومي ضخم جدًا سيفيد البلد من الناحية الأمنية والمرورية. 

وتابع " قريطم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن الأسعار المتداولة لرخصة القيادة لا يعلم حقيقتها، معقبًا: "أنا نفسي اندهشت لما قرأت الأسعار، وبعت الكلام ده لمساعد وزير الداخلية الحالي، وسألته عن حقيقة هذه الأسعار، ومعلوماتي أن الأسعار مش صحيحة".

ومن جهة أخرى، قررت وزارة الداخلية مد العمل بجميع وحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الثامنة مساءً، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء، لحين الانتهاء من منظومة تركيب الملصق الإلكتروني، والمقرر انتهاء المهلة المحددة لها في 20 أكتوبر المقبل، على أن يكون العمل من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة الثامنة مساءً لتركيب الملصق الإلكتروني فقط بالإضافة للفترة الصباحية.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية، على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التيسير على المواطنين وإتاحة الفرصة أمامهم لإنهاء إجراءات تركيب الملصق الإلكترونى لمركباتهم في الموعد المحدد.

وأعد قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية مقطع فيديو تناشد الوزارة من خلاله المواطنين مالكي المركبات بكافة أنواعها بسرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية؛ لتركيب الملصق الإلكتروني. 

وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، استقبال المواطنين؛ لتركيب الملصق الإلكتروني لمركباتهم.

وكذا استبدال اللوحات المعدنية القديمة (أرقام فقط) باللوحات الجديدة المؤمنة (حروف، أرقام)، وذلك خلال المدة الزمنية السابق تحديدها والتي ستنتهي في 20 أكتوبر 2020، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين عقب انتهاء المهلة.

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مدحت قريطم رخص القيادة الفجر

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