أحمد جمال يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل أغنيته الجديدة "محتاج سنة" وموعد طرحها

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 12:58 ص
بوابة الفجر
نادين أحمد نجدي
Advertisements


كشف الفنان أحمد جمال، عن تفاصيل أغنيته الجديدة  "محتاج سنة" التي يستعد لطرحها خلال أيام والتي تتماشى أجوائها مع الموسم الصيفي.

وفي تصريح خاص لـ"الفجر الفني" قال أحمد جمال: "سأطلق الأغنية خلال الأيام المقبلة، والأغنية من كلمات محمد عاطف وألحان أحمد زعيم وتوزيع موسيقي توما" .

وأعرب عن أمله في أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور وأن تحقق نجاحًا وتحظى بنسب مشاهدات مرتفعة.

يذكر أن جمال طرح مؤخرًا أغنية "من غير مجاملة"  من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان وغناء أحمد جمال، وتوزيع وميكس محمد شفيق، ماستر أمير محروس، وإنتاج شركة مزيكا.

وأعرب في تصريح سابق عن سعادته بردود أفعال الجمهور حول أغنية "من غير مجاملة" الذي قام بطرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".


أخبار تهمك

رضا عبد العال عن نجم الزمالك: " نسي الكورة"

منذ أقل من ساعة

تشكيل ذهبي.. تعرف على تشكيل برشلونة تحت قيادة كومان الموسم المقبل

منذ ساعتين و 11 دقيقة

تيباس يُشعل الأوضاع في مدريد بسبب ميسي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. عودة الساحر إلى برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول تعليق من "آثار الإسكندرية" بشأن الصور المتداولة لهدم مبنى رويال هاوس

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يقترب من ضم نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 7 ساعات

بداية الثورة.. التخلص من ثلاثي برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

منذ 33 دقيقة

عاجل.. تعرف على موعد رحيل ميسي عن برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الزمالك يُقرر الرحيل

منذ ساعتين و 12 دقيقة

ليس ساسي.. الأهلي يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح عاجل من مجلس الوزراء بشأن الطالب "بائع الفريسكا" (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. القضاء يُجبر برشلونة على التخلص من ميسي بالمجان

منذ ساعتين و 47 دقيقة

ميسي ينفذ تهديده الأول لبرشلونة

منذ ساعة و 15 دقيقة

الزمالك يتحرك لخطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن الراحلين عن ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:49 ص

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

تشكيل ذهبي.. تعرف على تشكيل برشلونة تحت قيادة كومان الموسم المقبل

11:11 م

رضا عبد العال عن نجم الزمالك: " نسي الكورة"

12:25 ص

الكشف عن الراحلين عن ريال مدريد

12:30 ص

تصريح عاجل من مجلس الوزراء بشأن الطالب "بائع الفريسكا" (فيديو)

05:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب