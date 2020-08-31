أحمد جمال يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل أغنيته الجديدة "محتاج سنة" وموعد طرحها





كشف الفنان أحمد جمال، عن تفاصيل أغنيته الجديدة "محتاج سنة" التي يستعد لطرحها خلال أيام والتي تتماشى أجوائها مع الموسم الصيفي.





وفي تصريح خاص لـ"الفجر الفني" قال أحمد جمال: "سأطلق الأغنية خلال الأيام المقبلة، والأغنية من كلمات محمد عاطف وألحان أحمد زعيم وتوزيع موسيقي توما" .





وأعرب عن أمله في أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور وأن تحقق نجاحًا وتحظى بنسب مشاهدات مرتفعة.





يذكر أن جمال طرح مؤخرًا أغنية "من غير مجاملة" من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان وغناء أحمد جمال، وتوزيع وميكس محمد شفيق، ماستر أمير محروس، وإنتاج شركة مزيكا.





وأعرب في تصريح سابق عن سعادته بردود أفعال الجمهور حول أغنية "من غير مجاملة" الذي قام بطرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".







