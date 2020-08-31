"مصممة تخطف قلوبنا".. سوسن بدر تتصدر تويتر بعد جلسة تصوير فرعونية





تصدرت النجمة سوسن بدر التريند عبر موقع تدوين التغريدات القصيرة تويتر؛ وذلك بعدما خضعت لجلسة تصوير ذات طابع مصري قديم، يعيدنا للحضارة الفرعونية، أطلت من خلالها على جمهورها.





ونشرت سوسن الصورة التي جاءت ضمن حوارها مع إحدى المجلات الفنية، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".





وقالت المجلة: "في صور مستوحاة من أعمال الفنان المصري علاء أبو الحمد، الذي يقدم لوحات رائعة ذات طابع مصري قديم. اللوحة الأولى من ثمانية".





تفاعل مع الصور الجديدة عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعي الذين أعربوا عن اعجابهم الشديد بها وعلقوا في تغريدات كثيرة قائلين: هاربة من المتحف فعلا، مصممة تخطف قلوبنا، حلوة اوي.





جدير بالذكر أن سوسن بدر شاركت في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل "ونحب تاني ليه" تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري.