إغلاق كوبري أكتوبر إثر وقوع حادث سير وتسرب سولار

ظهرت كثافات مرورية بمنزل كوبري أكتوبر بشارع البطل أحمد عبد العزيز، في الساعات الأولى من اليوم الاثنين، إثر تسرب بقعة سولار من سيارة، وأغلق الطريق أمام حركة السيارات.





وتلقى اللواء محمد عامر مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث مروري وظهور كثافات مرورية بشارع البطل أحمد عبد العزيز، وسط المحافظة.





وبدوره دفع مدير الإدارة برجال المرور، وبالفحص والمعاينة تبين اصطدام سيارة ميكروباص بالسور الجانبي لمنزل الكوبري، ما أسفر عن إصابة أم ونجلها، وحدوث تسرب بقعة سولار.





وأغلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة الطريق أمام حركة السيارات.



