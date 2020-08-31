رضا عبدالعال: طارق حامد يستحق طرد أمام إنبي

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 12:27 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements


أكد رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن طارق حامد، لاعب وسط القلعة البيضاء، كان يستحق بطاقة حمراء بعد تدخله العنيف على لاعب إنبي.

وقال عبدالعال فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "طارق حامد تم مجاملته من الحكم محمود عاشور، وكان يستحق الطرد خلال المباراة، والزمالك سيعاني أمام بيراميدز فى وسط الملعب".
 
وأضاف: "يجب تجهيز محمد حسن خلال الأيام القليلة المقبلة قبل مواجهة بيراميدز، وطارق حامد غيابه سيؤثر على وسط الملعب".

ويذكر أن الزمالك حقق الفوز بهدف دون رد على فريق إنبي ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز سجله المدافع محمود حمدي الونش.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طارق حامد الزمالك وانبي الدوري المصري

أخبار تهمك

ليس ساسي.. الأهلي يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الزمالك يُقرر الرحيل

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. تعرف على موعد رحيل ميسي عن برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

رضا عبد العال عن نجم الزمالك: " نسي الكورة"

منذ أقل من ساعة

الزمالك يتحرك لخطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقترب من ضم نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. عودة الساحر إلى برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

بداية الثورة.. التخلص من ثلاثي برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

ميسي ينفذ تهديده الأول لبرشلونة

منذ ساعة و 12 دقيقة

تشكيل ذهبي.. تعرف على تشكيل برشلونة تحت قيادة كومان الموسم المقبل

منذ ساعتين و 8 دقيقة

تصريح عاجل من مجلس الوزراء بشأن الطالب "بائع الفريسكا" (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. القضاء يُجبر برشلونة على التخلص من ميسي بالمجان

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

منذ نصف ساعة

تيباس يُشعل الأوضاع في مدريد بسبب ميسي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول تعليق من "آثار الإسكندرية" بشأن الصور المتداولة لهدم مبنى رويال هاوس

منذ حوالي 10 ساعات

الكشف عن الراحلين عن ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

عبد العال: لو كنت حكما كنت سأطرد هذا الثلاثي

من الأفضل لنبيل دونجا .. الأهلي أم الزمالك ؟

رضا عبدالعال يختار بديل طارق حامد

رضا عبدالعال يهاجم تريزيجيه

أول تعليق من رضا عبدالعال على تصريحات فاروق جعفر

إبراهيم حسن: فاروق جعفر مثل "الخطيب" وخانه التعبير

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:49 ص

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

تشكيل ذهبي.. تعرف على تشكيل برشلونة تحت قيادة كومان الموسم المقبل

11:11 م

رضا عبد العال عن نجم الزمالك: " نسي الكورة"

12:25 ص

الكشف عن الراحلين عن ريال مدريد

12:30 ص

تصريح عاجل من مجلس الوزراء بشأن الطالب "بائع الفريسكا" (فيديو)

05:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب