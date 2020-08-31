رضا عبدالعال: طارق حامد يستحق طرد أمام إنبي









أكد رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن طارق حامد، لاعب وسط القلعة البيضاء، كان يستحق بطاقة حمراء بعد تدخله العنيف على لاعب إنبي.





وقال عبدالعال فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "طارق حامد تم مجاملته من الحكم محمود عاشور، وكان يستحق الطرد خلال المباراة، والزمالك سيعاني أمام بيراميدز فى وسط الملعب".

وأضاف: "يجب تجهيز محمد حسن خلال الأيام القليلة المقبلة قبل مواجهة بيراميدز، وطارق حامد غيابه سيؤثر على وسط الملعب".



