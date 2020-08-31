تعرف على الموعد النهائي لعرض مسلسل "المنصة"

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 12:40 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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تستعد منصة Netflix العالمية لعرض مسلسل "​المنصة​" وذلك يوم  الخميس الموافق الثالث من سبتمبر المقبل وهذا سيكون موعداً نهائياً للعرض الأول لمسلسل "المنصة".

وتخوض الدراما الإماراتية عبر المسلسل المنتظر نقلة نوعية ومختلفة إذ يعد أول عرض عالمي لمسلسل إماراتي وعربي عبر منصة Netflix، وتدور قصته في فلك حرب المعلومات وهيمنة السوشيال ميديا على حياة البشر في الزمن المعاصر، ومن المقرر بدء عرضه على نتفلكس تزامنا مع عرضه على تلفزيون أبوظبي، والمسلسل من تأليف الكاتب هوزان عكو، ومن إخراج الألماني رودريغو كيشنر، وبإشراف عام وفني للمخرج والمنتج منصور اليبهوني الظاهري، ومن إنتاج فيلم جيت بالتعاون مع الكلمة للإنتاج.

ويشارك في العمل عدد من نجوم الوطن العربي والخليج وأميركا، وهم: مكسيم خليل، عبد المحسن النمر، خالد القيش ومعتصم النهار وسامر إسماعيل، والنجوم سلوم حداد وأحمد الجسمي وسمر سامي، شادي الصفدي ولين غرة، ياسر النيادي، خالد السيد، رهام القصار، سعود الكعبي، يارى قاسم، جيني أسبر، علاء الزعبي، يوسف الكعبي، جابر جوخدار، أدهم مرشد وغانم الزرلي، ومشاركة المذيعة الإماراتية ومقدمة البرامج مهيرة عبد العزيز التي تخوض مغامرة التمثيل لأول مرة، كما يشهد المسلسل ظهور خاص للممثل الأمريكي العالمي دان كين، المعروف بتقديمه شخصية سوبرمان في المسلسل الأمريكي الشهير "لويس وكلارك"

ويخوض مؤلف العمل الكاتب هوزان عكو مغامرة درامية جديدة بعد النجاح الجماهيري الكبير الذي حققه خلال مسلسله الأخير "الهيبة"، موضحا أن "المنصة" يعد بمثابة عمل درامي استثنائي وغير مسبوق في العالم العربي، بني الهدف الأساسي منه تقديم دراما عربية تنافس العالمية ويتم استقطابها عبر كبرى منصات العرض العالمية، وتجسد قصته حكاية هموم الإنسان المعاصر وتأمين حياته ومعلوماته والعلاقات الإنسانية وسط هيمنة حرب المعلومات وسيطرة السوشيال ميديا، مضيفا أن القائمين على المسلسل حرصوا على استقطاب كوكبة من أهم النجوم في الخليج والعالم العربي، في عمل إنتاجي ضخم يتم تقديمه على عدة مواسم.

بينما أكد منصور اليبهوني الظاهري، منتج العمل، أنه يتم حاليا بدء الاستعدادات الأولية لعمليات تصوير الموسمين الثاني والثالث من "المنصة"، تزامنًا مع عرض الجزء الأول منه عبر منصة نتفلكس العالمية وتلفزيون أبوظبي، مشيراً لتحقيق العمل نقلة نوعية في مجال الدراما الإماراتية والعربية بشكل عام، لما يحمله من حبكة درامية غير مألوفة وتوليفة من أهم النجوم العرب.

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