رضا عبد العال عن نجم الزمالك: " نسي الكورة"









أكد رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن مباراة الأبيض وإنبي كانت سيئة للغاية، موضحًا على عدم نجاح باتريس كارتيرون، المدير الفني للقلعة البيضاء، فى مواجهة الخطة الدفاعية لحلمي طولان، مدرب الفريق البترولي.





وقال عبدالعال فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "هناك علامات استفهام على مشاركة أوباما أساسيًا، اللاعب نسي الكرة على الإطلاق ولا يظهر فى المباراة بشكل مميز، أشعر بأنه تائه فى الملعب".

وأضاف: "أشرف بن شرقي عاني أمام إنبي بسبب الرقابة الصارمة عليه، أوناجم لا أقتنع به ولكنه يؤدي بشكل جيد للغاية خلال الفترة الأخيرة".



