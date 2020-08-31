سعد الصغير: متأثر نفسيًا منذ يومين بسبب تغريدة "مدحت العدل"

قال الفنان سعد الصغير، إنه متأثر نفسيًا منذ يومين، بسبب التغريدة التي أطلقها الكاتب والسيناريست مدحت العدل، والتي سخر خلالها من أغنية "بحبك يا حمار"، مشددًا على أنه منذ يومين لم يخرج من منزله، بسبب ذلك، مضيفا: "أنا نزلت نص ساعة وجدت البسطاء يسألونني عن اللي شتمني، فقلت لهم ده دكتور في كتابة السيناريست.. فقالوا لي هو دكتور في أي مستشفى وإحنا نروح له.. طبعًا الناس البسيطة لا تتفهم دكتور في السيناريست أو طبيب بشري".





وأضاف "الصغير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن "مدحت العدل"، هو من قال له إذا أردت أن تغني أغنية "بحبك يا حمار"، لابد أن تكون في سياق درامي، مستكملا: "ما أحزنني أن الانتقاد جاء من الدكتور مدحت العدل.. أنت من قال غني أغنية الحمار في سياق درامي.. وأنا غنيتها في فيلم".





وتابع "الصغير": "أبويا علمني أن لما حد كبير يشتمك متردش عليه.. لأن ضميره هيأنبه لو هو عنده ضمير".



