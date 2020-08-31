محافظ كفر الشيخ: فتح تحقيق في واقعة سقوط طفل ببالوعة صرف.. ومعاقبة المخطئين (فيديو)

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 04:57 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
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كشف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تفاصيل واقعة سقوط طفل في بالوعة صرف صحي. 

وأوضح نور الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد، أن هناك إهمالا، كون البالوعة بدون إجراءات أمان، وسيتم محاسبة المهمل، متسائلا: "سيتم فتح تحقيق لكشف حقيقة الواقعة، وهل هناك عامل كان بداخل البالوعة تعرض لإصابة أم لا".

وتابع: "سيتم محاسبة الشركتين المنفذة والمشرفة، وسيتم إجراء تحقيق حول واقعة إهمال علاج الطفل في المستشفى للتأكد من تصريحات الأب"، معلقا: "كلام الأب مصدق حتى الوصول إلى نتيجة التحقيقات".

وأكد حرصه على لقاء الأب ونجله عقب تماثله للشفاء، متابعا "رئيس مدينة مطوبس جانبها الصواب في تصريحاتها بأن مسؤولية الابن تقع على عاتق الأسرة".

ووجه الإعلامي أحمد موسى رسالة إلى عايدة ماضي، رئيسة مدينة مطوبس: "تعاملي مع الناس براحة، مينفعش تكوني في المكان اللي انتي فيه، شوفتي المحافظ تعامل إزاي، حضرتك مسؤولة عن مواطنين، لن يكون هناك ثقة بين حضرتك وبين المواطنين منذ اللحظة، حضرتك مش قد المسؤولية".

ومن جانبه، كشف محمد رزق، والد الطفل الذي سقط بإحدى بالوعات الصرف الصحي بكفر الشيخ، عن تفاصيل الحالة الصحية لنجله بعد الواقعة.

وقال رزق إن "الطفل لم ينطق حتى الآن، وذهبنا لمستشفى مطوبس المركزي، أجروا خياطة للجرح فقط دون اهتمام، والجرح فتح بعد العودة".

وروى تفاصيل الواقعة قائلا: "الطفل كان ماشي وراء والدته وسقط في البالوعة اللي مفتوحة منذ 4 أيام"، مؤكدا أن هذه الواقعة ليست الأولى في منطقتهم.

وتابع: "أعمل باليومية والمستشفى لم تمنحن دواء لابني واشتريت العلاج على نفقتي الشخصية".

ومن جانبه، أكد الإعلامي أحمد موسى لوالد الطفل أنه سيحصل على حق ابنه.

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محافظ كفر الشيخ سقوط طفل داخل بالوعة الفجر

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