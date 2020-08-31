ميسي ينفذ تهديده الأول لبرشلونة

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 12:07 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشفت تقارير صحفية إسبانية ،عن تهديد ليونيل ميسي لإدارة نادي برشلونة الإسباني بعد قرار الدولي الأرجنتيني بالرحيل عن جدران الكامب نو بنهاية الموسم الجاري ،وابتعاده عن مشروع الهولندي رونالد كومان.

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن محامي ليونيل ميسي ،ابلغ إدارة نادي برشلونة بأنه لن يتواجد في فحوصات كورونا وبالتالي تقريب وجهات النظر حول رحيله عن الكامب نو.

وذكرت الصحيفة أن ليونيل ميسي سيتغيب عن الجلسة الأولي مع رونالدو كومان والتي كان من المقرر إقامتها الاثنين، وبالتالي الابتعاد عن خطوة التجديد مع نادي برشلونة.

واوضحت الموندو ديبورتيفو أن ليونيل ميسي نفذ تهديده الاول في الرحيل عن نادي برشلونة الإسباني، بعد غيابه عن التدريبات الجماعية للفريق اليوم الأحد وبالتالي الوصول إلي طريق مسدود مع إدارة النادي.

ويأمل ليونيل ميسي في الرحيل عن نادي برشلونة بشكل نهائي، عن طريق الانتقال الحر بعدما ابلغ إدارة النادى الكاتلوني برغبته في الرحيل عن النادي وخوض تجربة جديدة في الموسم الجديد.

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